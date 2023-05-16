توزر: المصادقة على المرحلة الثانية من الدراسة التمهيدية الخاصة بطريق معذب السفلي بتمغزة

أفاد المدير الجهوي للتجهيز بتوزر، وليد الماجري، اليوم الثلاثاء، بأنه تمت المصادقة النهائية على المرحلة الثانية من الدراسة التمهيدية الخاصة بإنشاء طريق سفلي حول جبل معذب بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر محاذ للطريق الوطنية 16، وذلك خلال جلسة عمل عقدت نهاية الأسبوع الماضي بمقر معتمدية تمغزة وحضرتها مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ومكتب الدراسات المكلّف بالمشروع.



وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه وقع الاتفاق خلال الجلسة على المخطط النهائي للمشروع ومسار الطريق والتكلفة التي قدّرها مكتب الدراسات بحوالي 30 مليون دينار، مضيفا أنه تم تكليف نفس مكتب الدراسات لإعداد المرحلة النهائية من الدراسة واعداد ملف طلب العروض قصد إحالتها على مصالح الإدارة العامة بوزارة التجهيز والإسكان.

يذكر أن الدراسات التمهيدية للمشروع انطلقت في شهر ماي من العام الماضي بمدة تعاقدية قدرها 7 أشهر وبقيمة 230 ألف دينار وتم على إثرها الانطلاق في انجاز الدراسة التي ضمت 3 مراحل من بينها مناقشة 4 فرضيات تتعلق بمسار الطريق من خلال جلسات عمل تشاركية والقيام بزيارات ميدانية بحضور نسيج المجتمع المدني انتهت بالاتفاق على الفرضية الرابعة والمصادقة عليها، ومن ثمة التعمق في دراسة هذه الفرضية واتمام مراحل الدراسة التمهيدية، وفق نفس المصدر.

يشار الى أن المواطنين ومكونات المجتمع المدني بتمغزة والمناطق السكنية الراجعة ترابيا إليها يطالبون منذ سنوات بفك عزلة هذه المعتمدية نظرا لوجود طريق جبلية وعرة وهي الطريق الوطنية 16 وفتح طريق سفلية تربط مدينة تمغزة والمناطق القريبة منها بمركز الولاية.



