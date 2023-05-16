البطولة الافريقية لرفع الأثقال: المنتخب التونسي يرفع رصيده الى 25 ميدالية

رفع المنتخب التونسي رصيده في البطولة الافريقية لرفع الأثقال المقامة في تونس من 11 الى 20 ماي الجاري، الى 25 ميدالية منها 12 ذهبية.

وكان الامتياز في اليومين الماضيين الى الرباعتين آية العوادي وشيماء الرحموني اللتين أحزرتا 6 ميداليات ذهبية، بواقع 3 ميداليات لكل رباعة.

أما في صنف الذكور فقد كان التألق من نصيب الرباع أيوب سالم الذي أحرز ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية.



