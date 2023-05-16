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وزارة الشؤون الدينية:تسعيرة الحج لموسم 2023 حددت ب 19 الف و400 دينار

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 12:24 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلن وزير الشؤون الدينية، ابراهيم الشائبي اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الوزارة بتونس العاصمة ان تسعيرة الحج لسنة 2023، حددت ب 19 الف و400 دينار

وذكر ان عدد المرسمين للحج بلغ 206.840 شخصا وتم قبول 10982 شخصا ، ملاحظا الرجوع هذه السنة الى سالف حصة تونس المخصصة للحج قبل جائحة كورونا ، كما بلغ عدد افراد البعثة 520 شخصا.

Commentaires


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Hamditch  (Tunisia)  |Mardi 16 Mai 2023 à 13h 28m |           
ضعف المبلغ في الجزائر الشقيقة


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