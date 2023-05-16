وزارة الشؤون الدينية:تسعيرة الحج لموسم 2023 حددت ب 19 الف و400 دينار

اعلن وزير الشؤون الدينية، ابراهيم الشائبي اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الوزارة بتونس العاصمة ان تسعيرة الحج لسنة 2023، حددت ب 19 الف و400 دينار



وذكر ان عدد المرسمين للحج بلغ 206.840 شخصا وتم قبول 10982 شخصا ، ملاحظا الرجوع هذه السنة الى سالف حصة تونس المخصصة للحج قبل جائحة كورونا ، كما بلغ عدد افراد البعثة 520 شخصا.



