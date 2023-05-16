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العجز التجاري لتونس يتفاقم بنسبة 28،5 بالمائة خلال شهر أفريل مقارنة بشهر مارس 2023

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 12:23 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تفاقم العجز التجاري لتونس خلال شهر أفريل 2023 وبلغت قيمة هذا العجز 2272,9 مليون دينار مسجلا زيادة بنسبة 28،5 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2023 (1768,6 م د).

وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ5,5 نقطة في شهر أفريل 2023 بالمقارنة بشهر مارس وقدّرت ب68،4 بالمائة، بحسب مؤشرات تعلّقت بالتجارة الخارجية أصدرها، الثلاثاء، المعهد الوطني للإحصاء.

يتبع يتبع

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