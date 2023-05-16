العجز التجاري لتونس يتفاقم بنسبة 28،5 بالمائة خلال شهر أفريل مقارنة بشهر مارس 2023

تفاقم العجز التجاري لتونس خلال شهر أفريل 2023 وبلغت قيمة هذا العجز 2272,9 مليون دينار مسجلا زيادة بنسبة 28،5 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2023 (1768,6 م د).



وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ5,5 نقطة في شهر أفريل 2023 بالمقارنة بشهر مارس وقدّرت ب68،4 بالمائة، بحسب مؤشرات تعلّقت بالتجارة الخارجية أصدرها، الثلاثاء، المعهد الوطني للإحصاء.



يتبع يتبع



