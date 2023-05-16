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النيابة العمومية تتعهد بالبحث والتحقيق في قضية اصطياد غزال أبو حراب وذبحه بالحديقة الوطنية بدغومس من طرف مجهولين

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 11:13 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تعهّدت النيابة العمومية بتوزر بالبحث والتحقيق في حادثة اصطياد غزال أبو حراب بالحديقة الوطنية بدغومس من معتمدية دقاش في ولاية توزر من طرف مجهولين والذين أقدموا إثر ذلك على ذبحه وأخذ الجزء الخلفي منه ثم لاذوا بالفرار، حسب ما ذكره مصدر مسؤول من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف المصدر ذاته أنّ هذا القرار يأتي بعد اعلام النيابة العمومية والأجهزة الأمنية في كل من ولايتي توزر وقفصة باعتبار أن المشتبه بهم فروا في اتجاه المناطق المحاذية للحديقة والراجعة بالنظر الى ولاية قفصة، موضحا أن الأشخاص الذين أقدموا على هذه العملية مجهولو الهوية حتى الآن، إلا أنه تم تتبعهم وحجز دراجة نارية وحقيبة بها كمية من لحم الحيوان المذكور.

وأشار إلى أنه تم التخلص من الجزء المتبقي من الحيوان أمس الاثنين بدفنه، لافتا إلى أنّ حرّاس الغابات أكدوا أنّه تمّ إطلاق النار في اتجاههم أثناء العملية، كما أنّها ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد دخول صيادين الى الحديقة، وفق تأكيده.

يذكر أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية أصدرت بلاغا، مساء أمس الاثنين، أكدت فيه تعمد 4 صيادين صيد غزال أبو حراب مساء أوّل أمس الاحد داخل الحديقة الوطنية بدغومس ثم لاذوا بالفرار.




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