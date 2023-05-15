الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الطاهر البرباري يفند مضمون التصريحات الصادرة عن الكاتبة العامة السابقة للنقابة الأساسية بماتس دراكسلماير سوسة

فند الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الطاهر البرباري مضمون التصريحات الصادرة أمس الاحد عن الكاتبة العامة السابقة للنقابة الأساسية "بماتس دراكسلماير" سوسة هنية بن صالح والتي وجهت فيها اتهامات مباشرة للقيادات الجهوية والوطنية للاتحاد ب" خيانة " العمال واصفا هذه الادعات بالكاذبة والسخيفة .



وأوضح الطاهر البرباري في تصريح لمكتب "وات" بسوسة مساء اليوم الاثنين على هامش اشرافه على ندوة الإطارات النقابية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ان الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي تضمن جملة من المغالطات التي طمست الأسباب الحقيقية للتوتر داخل مؤسسة ماتس دراكسلماير بسيدي عبد الحميد وروج كذبا بانسلاخ عدد هام من العمال من اتحاد الشغل



وأضاف ان ما دفع الكاتبة العامة السابقة للنقابة الأساسية بماتس دراكسلماير سوسة هنية بن صالح رفقة بعض المنخرطين في الاتحاد العام التونسي للشغل الى تكوين نقابة أساسية موازية والالتحاق بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل هو رفض قيادات المنظمة الشغيلة التجاوزات المهنية والنقابية التي مارستها هنية بن صالح وبقية أعضاء النقابة الأساسية عندما أصرت على "ابتزاز الاتحاد والإدارة العامة للمؤسسة عبر المطالبة بامتيازات خاصة بهم والتصعيد العشوائي خارج الأطر النقابية والقانونية"



وأضاف البرباري ان قيادة الاتحاد رفضت في هذا السياق الموافقة على طلب الكاتبة العامة للنقابة الأساسية وبقية أعضائها بالانتفاع بتفرغات نقابية داخل المؤسسة والانتفاع بمنحة الطرد لاسباب اقتصادية والحصول على امتيازات خاصة دون بقية العمال

واستنكر البرباري التجاوزات التي اقترفتها الكاتبة العامة وأعضاء النقابة الأساسية مؤكدا عدم قانونية الاجر الذي يتقاضاه النقابيون دون القيام بعمل منجز...

وأفاد من جهته الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزمني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المكتب التنفيذي الجهوي سيطالب المركزية النقابية برفع دعوى قضائية ضد هنية بن صالح على خلفية الاتهامات الباطلة التي تلفظت بها

يذكر ان الكاتبة العامة السابقة للنقابة الأساسية بماتس دراكسلماير سوسة هنية بن صالح وجهت امس الاحد خلال اجتماع عام ضم أعوان مؤسسة ماتس دراكسلماير بسيدي عبد الحميد سوسة جملة من الاتهامات لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وأعلنت انسلاخها عن المنظمة النقابية وتكوين نقابة أساسية صلب الكنفدرالية العامة التونسية للشغل



