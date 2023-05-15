التعاون الثنائي وملف الهجرة ابرز محاور لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية الايطالي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين بقصر قرطاج،وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي.وتناول اللقاء وفق بلاغ للرئاسة الجمهورية علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والشعبين الجارين والإرادة المشتركة في مزيد تطويرها ودعمها في كافة المجالات.ووفق البلاغ تمّ التطرق مطوّلا إلى ملف الهجرة غير النظامية التي تتفاقم بصفة مستمرة كما تشير إلى ذلك الأرقام حيث شدّد رئيس الجمهورية على أنه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة محدوديتها، مشيرا إلى أن الضحايا تتضاعف أعدادهم يوما بعد يوم وهناك شبكات إجرامية تستغل الظروف اللاإنسانية لمن تقطّعت بهم السبل نتيجة الفقر واليأس وتتلقّفهم للاتجار بهم هذا إذا لم يقضوا في البحر ورمت الأمواج بجثثهم تقريبا كل يوم إن عُثر على هذه الجثث أو حتى بقية باقية منها.وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أن القضاء على الأسباب هو الطريق الأنجع لوضع حدّ للهجرة غير النظامية، مشدّدا على أن تونس تعاني بدورها من هذه المأساة والحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعيا وفق مقاربة جديدة.واقترح رئيس الدولة، في إطار هذا التصوّر، عقد اجتماع دولي في أقرب الآجال على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك الدول التي يتدفّق منها هؤلاء المهاجرون حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار.وقال الوزير الايطالي ماتيو بيانتيدوسي في 28 مارس المنقضي أن تدفقات الهجرة نحو بلاده سجلت “أرقاماً قياسية”، وأنه “لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعف عدد المهاجرين" وفق ما نقلت عنه يومها وسائل اعلام ايطالية .وفاق عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا الى السواحل الايطالية العام الماضي، 105 الف شخص وفق احصائيات رسمية نشرت في افريل الماضي.