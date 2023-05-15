في قضية تقدّم بها ضدّه نقابي أمني: السجن مدة عام للغنوشي مع خطية مالية

قضت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عام واحد مع خطية مالية بألف دينارا في حقّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.



ويتعلّق ملف القضية بشكاية كان قد تقدّم بها نقابي أمني ضدّ راشد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته، ورأى الشاكي أنّ الأمنيين هم المقصودين بالعبارة.



وتجدر الاشارة إلى أنّ راشد الغنوشي مُحال على ذمّة هذه القضية بحالة سراح، وقد وُجّهت إليه تُهم تتعلّق بتمجيد الإرهاب.



المصدر - موزاييك



