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في قضية تقدّم بها ضدّه نقابي أمني: السجن مدة عام للغنوشي مع خطية مالية

Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 19:16 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قضت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عام واحد مع خطية مالية بألف دينارا في حقّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ويتعلّق ملف القضية بشكاية كان قد تقدّم بها نقابي أمني ضدّ راشد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته، ورأى الشاكي أنّ الأمنيين هم المقصودين بالعبارة.

وتجدر الاشارة إلى أنّ راشد الغنوشي مُحال على ذمّة هذه القضية بحالة سراح، وقد وُجّهت إليه تُهم تتعلّق بتمجيد الإرهاب.

المصدر - موزاييك

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 266638

Hamditch  (Tunisia)  |Lundi 15 Mai 2023 à 20h 12m |           
يعني صحيح الملفات فارغة و لا وجود لاي أدلة... مجرد لغو في القول


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