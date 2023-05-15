استعراض مشاغل المرفق القضائي والتأكيد على ضرورة تطويره في اطار تشاركي محور لقاء بين رئيس البرلمان ورئيس نقابة القضاة

استعرض رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة، خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الاثنين بقصر باردو، مع رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، مشاغل المرفق القضائي، ولاسيما تطوير التشريعات ذات العلاقة وفي مقدّمتها القانون الأساسي للقضاة، والارتقاء بظروف العمل وتطوير البنية التحتية للمحاكم.



كما أبرز شطيبة، حرص النقابة على تطوير المرفق القضائي في اطار تشاركي، مستعرضا تصوّراتها لمراجعة عديد التشريعات، نظرا لأهمية دور الجهاز القضائي في إرساء العدالة وحماية المواطن، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.



من جهته، أكد بودربالة، أن الحفاظ على هيبة القضاء هي مسألة أساسية لا محيد عنها، باعتباره أساس الاستقرار وصمّام الأمان في أي مجتمع، مشيرا في هذا الصدد، الى الدور الذي اضطلعت به المؤسسة القضائية في الحفاظ على استقرار البلاد خلال مختلف الأطوار التي مرّت بها .



كما أبرز ضرورة المراجعة العميقة للمنظومة الاجرائية ولعديد التشريعات ذات العلاقة، مع السعي الى تحسين ظروف العمل بالمحاكم، وايلاء موضوع الرقمنة ما يستحقه من اهتمام.



وعبر عن استعداد البرلمان ايلاء مسائل وضعية القضاء والمحاكم ومناهج الإصلاح وفق مقاربة تشاركية ما يلزم من عناية، مع الاستنارة بآراء نقابة القضاة التونسيين وتشريكها في العمل الذي سيقوم به المجلس في هذا الاتجاه .





