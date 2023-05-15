من الضروري التفكير في وضع مقاربة تحمي الأطفال زمن الحروب (رئيسة مكتب شمال افريقيا للصليب الأحمر )

أكدت رئيسة مكتب شمال افريقيا للصليب الأحمر، رانيا مشلب، الاثنين بتونس، أن الصراعات المسلحة في العالم أصبحت معقدة ومن الضروري التفكير في مقاربة تحمي بشكل أفضل الأطفال زمن الحروب.



وبينت مشلب، خلال ندوة علمية حول واقع القانون الدولي الإنساني ودور كل من الصليب الأحمر والهلال الأحمر زمن الازمات، أن اتفاقية جينيف التي تم توقيعها لحماية الأشخاص المدنيين زمن الحرب تمثل مرجعًا أساسيًا لحماية الضحايا في أكثر من بلد في العالم.



وأضافت أن الصليب الأحمر يعد ضمانة لحماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح، حيث كان عمله حاسما في كثير من مناطق الصراع، على غرار نيجيريا وسوريا والسودان، لافتة الى ما تخلفه الحروب من ضحايا من المدنيين، خاصة في السنوات الأخيرة والصليب الأحمر يعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في الدول التي يتواجد فيها.



وسلط رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي، عبد اللطيف شابو، الضوء على الدور الذي قامت به المنظمة منذ عهود في معاضدة الجهود الإنسانية للدولة، مؤكدا أن الهلال الأحمر التونسي مثل ركيزة أساسية في غرس قيم التطوع لمساعدة وإغاثة التونسيين في الازمات.



واستعرض شابو في هذا السياق تاريخ المنظمة وإسهاماتها في العمل المدني، مذكرا باهم المحطات المضيئة للهلال الأحمر في تاريخ تونس والتي ساهمت في لعب دور انساني يمثل محل إشادة دولية



وبين مدير معهد إطارات الطفولة، أحمد بوعجيلة، أن الأطفال هم أكثر فئة تتضرر من الحروب لانهم فئة سهلة الاستهداف باعتبارهم من المدنيين العزل ، قائلا ان عمل الصليب الأحمر يندرج في سياق حماية الأطفال والمدنيين بالخصوص، على نحو يحفظ مواطمنهم وحقوقهم الاجتماعية والانسانية على حد السواء.



واكد في هذا السياق، اهمية مواكبة القوانين لكل المستجدات، وكل ما يطرا على المجتمعات من متغيرات وتقلبات قد تلقي بظلالها في كثير من الاحيان على حياة المواطنين، بما يستدعي مراجعات مستمرة للقانون الدولي الإنساني ومقاربات شاملة، وذلك في اتجاه ضمان أوسع لحقوق المدنيين زمن الحروب.



كما طرحت، خلال اشغال الندوة العلمية، التي حضرها عدد من الناشطين في مجال حقوق الانسان، عديد المواضيع ذات العلاقة بالعمل الإنساني زمن الازمات، والآليات التي يمكن وضعها لحماية المدنيين من الاستهداف العسكري. كما تم التطرق الى التجاوزات التي تقوم بها الأطراف المتصارعة زمن الحروب ،على غرار مع حدث في السودان و العراق سنة 2003



