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توزر: استبشار فلاحي الجريد بهطول الامطار لدورها في التقليل من انتشار حشرة عنكبوت الغبار

Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 20:03 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعرب الفلاحون في منطقة الجريد عن استبشارهم بنزول كميات كبيرة من الامطار مساء أمس الأحد وفجر اليوم الاثنين، وذلك بعد فترة تجاوزت الشهر شهدت فيها الجهة هبوب رياح رملية بشكل متواصل والتي عمّقت مخاوف الفلاحين من انتشار حشرة عنكبوت الغبار بسبب الاتربة التي تحملها هذه الرياح، حسب رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بنفطة محمد الصالح محمد.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الأمطار غسلت أشجار النخيل من الغبار والاتربة، وينتظر أن تساهم في التقليل من نسب الإصابة بعنكبوت الغبار الى 50 بالمائة، وفق تصوّره.
واعتبر أن هذه الأمطار تبشر بموسم فلاحي طيب بالنسبة الى منتجي التمور، وتنبئ بجودة خاصة إذا ما تواصلت العوامل المناخية ملائمة دون تسجيل ارتفاع كبير في درجات الحرارة أو هبوب رياح رملية مجدّدا.

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