Babnet

وزيرة الأسرة والمرأة: وزارة المرأة بصدد إعداد تقرير حول جرائم قتل النساء منذ سنة 2013 ستعرض نتائجه قريبا

Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 15:41 قراءة: 1 د, 38 ث
      
قالت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج، اليوم الاثنين، "نحن منكبون على إعداد تقرير حول جرائم قتل النساء في تونس منذ 2013 إلى غاية آخر جريمة من هذا النوع ارتكبت يوم أمس الأحد في بوحجلة (ولاية القيروان) قصد معرفة الأسباب وتحديد ملامح الضحايا والقائمين بهذه الجرائم".

وأضافت في تصريح لوسائل الاعلام على هامش موكب انتظم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة لتمكين 517 عائلة بتمويل مشاريع في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، إن لجنة صلب وزارة الأسرة ومن المرصد الوطني للعنف وكافة الكفاءات التي تعمل على هذا الملف مع مندوبي حماية الطفولة ستفرغ آخر الأسبوع الجاري من إعداد هذا التقرير لتعرض نتائجه لاحقا على العموم.
وأشارت إلى أن هذه المجموعة من الكفاءات التي تعمل على هذا الملف كانت تعكف على إعداد استمارة فيها البيانات الضرورية لتحديد المتغيرات وملامح الضحايا ومرتكبي جرائم العنف ضد المرأة والتي أدت إلى ارتكاب جرائم قتل.

وبينت أن التنديد متواصل بمثل هذه الحالات، مؤكدة الوعي التام بتأثير البعد الاقتصادي ودوره في تنامي التوتر والعنف داخل المجتمع ككل، مشيرة إلى أن الإعلان عن برنامج "صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والنساء المهددات به" يندرج في هذا الإطار وأن الوزارة تلقت في اطار هذا البرنامج 350 مطلبا حتى الآن من نساء ضحايا العنف. 
وأعلنت من جهة أخرى أن "دليل تأهيل الحياة الزوجية" الذي يعده فريق من الخبراء يتكون من مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع والحقوق والاقتصاد، تحت إشراف الوزارة، سيكون جاهزا خلال شهر سبتمبر القادم.
وأوضحت في هذا السياق أن عدد حالات العنف في تزايد ولا بد من دليل ينمي معرفة المقبلين على الزواج بخصوصية هذه المؤسسة وجديتها وشروط نجاحها وبعلاقة الشراكة والمودة بين الزوجين.

وذكرت أن الوزارة قد شرعت في إنجاز دراستين حول "الطلاق من منظور متعدّد الأبعاد" و"أثر الأزمات على الأسرة"، إلى جانب إعداد دليل للإعداد للحياة الزوجيّة.
وشمل الانتفاع بخدمات التأهيل للحياة الزوجية أكثر من 5 آلاف شاب وشابة، واستفادت قرابة 48 آلاف أسرة بخدمات التربية الوالدية والتنشئة الاجتماعية وأكثر من 2 آلاف بخدمات التوعية والتثقيف والإرشاد والتوجيه وتجاوز عدد المستفيدين 11 ألف في مجال الوقاية من السلوكيات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266618


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 15 ماي 2023 | 25 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:03 19:22 16:05 12:23 05:12 03:30
Babnet
19°
 Babnet19° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1424°-1625°-1624°-1622°-17
  • Avoirs en devises
    22137,2

  • (11 Mai)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34466 DT        1$ =3,05150 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 Mai)   1081,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    