الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) -المدير الفني للجامعة التونسية للكاراتي لـوكالة "وات": العناصر الوطنية ستعتلي منصة التتويج

أكد سعيد بن حسن المدير الفني للجامعة التونسية للكاراتي أنّ العناصر الوطنية، المشاركة في رياضة الكاتا كاراتي، ستحقق نتائج باهرة وتعتلي منصة التتويج في منافسات النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية، التي ستحتضنها مدينة الحامامات من 23 الى 30 جوان القادم.



وأوضح في تصريح لـوكالة "تونس افريقيا للأنباء" أنّ 8 مصارعين ومصارعات تونسيين سيمثلون الراية الوطنية في منافسات رياضة الكاتا كاراتي، خلال الألعاب الافريقية الشاطئة، هم: بلال السليمي في الفردي ذكور، و مريم التليلي في الفردي اناث، وريان بن سعيد و بلال عبد اللاوي ومحمد ريان الغلجاتي ومحمد قويدر في منتخب الذكور، والتوأم الثلاثة مريم التليلي و زينب التليلي و نور التليلي في منتخب السيدات.



وأفاد أنّ حظوظ العناصر الوطنية وافرة للذهاب بعيدا في الألعاب الافريقية الشاطيئة، وحصد عدد هام من الميداليات .



وفي هذا السياق، قال المدير المدير الفني للجامعة التونسية للكاراتي انه على يقين بتمكن العناصر الوطنية من اعتلاء منصة التتويج، غير أنّ الحصول على الميدالية الذهيبة يعد أمرا صعبا، وفق تعبيره.



وفي هذا الصدد بيّن أنّ توفر الامكانيات المادية وتعدد المشاركات في البطولات الدولية، سواء كانت الاقليمية أو القارية أو العالمية، ستكون عوامل محفزة لصناعة واكتشاف الأبطال في رياضة الكاراتي.



وقال انّ الجامعة التونسية للكاراتي تتطلع لبروز جيل جديد من الأبطال، يمكن الاعتماد عليهم للتحضير للمرحلة القادمة، خاصة منها الألعاب الأولمبية للشباب 2026 بداكار، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك بعد سهو القائمين عن ادراج رياضة الكاراتيه في أولمبياد باريس 2024 رغم كونها كانت من أفضل الرياضات في أولمبياد طوكيو 2020+1، على حد قوله.



وتقام منافسات الكاتا كاراتي، المدرجة ضمن رياضات النسخة الثانية من الألعاب الافريقية الشاطئية الحمامات 2023، يومي 24 و 25 جوان المقبل ، وفق الرزنامة، التي كشفت عنها اللجنة المنظمة.



