كاس تونس لكرة اليد: برنامج مباريات الدور نصف النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة اليد لموسم 2022-2023 اولذي سيدور يومي الجمعة 19 والسبت 20 ماي الجاري على النحو الاتي :



الجمعة 19 ماي 2023

قاعة المهدية

مكارم المهدية - نادي ساقية الزيت



السبت 20 ماي 2023

قاعة طبلبة

نسر طبلبة - الترجي الرياضي



وسيدور لقاء الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد لصنفي الاكابر والكبريات يوم الجمعة 2 جوان القادم بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس .





