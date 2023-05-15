كاس تونس لكرة اليد: برنامج مباريات الدور نصف النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة اليد لموسم 2022-2023 اولذي سيدور يومي الجمعة 19 والسبت 20 ماي الجاري على النحو الاتي :
الجمعة 19 ماي 2023
قاعة المهدية
مكارم المهدية - نادي ساقية الزيت
السبت 20 ماي 2023
قاعة طبلبة
نسر طبلبة - الترجي الرياضي
وسيدور لقاء الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد لصنفي الاكابر والكبريات يوم الجمعة 2 جوان القادم بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس .
الجمعة 19 ماي 2023
قاعة المهدية
مكارم المهدية - نادي ساقية الزيت
السبت 20 ماي 2023
قاعة طبلبة
نسر طبلبة - الترجي الرياضي
وسيدور لقاء الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد لصنفي الاكابر والكبريات يوم الجمعة 2 جوان القادم بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس .
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