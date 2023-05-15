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انتفاع نحو 15500 مواطن بعيادات وخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات شملت 5 ولايات تونسية

Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 15:21 قراءة: 1 د, 9 ث
      
انتفع نحو 15500 مواطن بخدمات القافلة الصحية متعددة الاختصاصات التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية "وان داي وان دريم" (One Day one dream) السبت المنقضي بخمس ولايات.

وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أن هذه القافلة الصحية متعددة الاختصاصات التي انتظمت بكل من ولايات نابل وقفصة والقصرين وتوزر وقابس بمشاركة 102 طبيب اختصاص نجحت في تقديم العيادات والخدمات الطبية لفائدة 15496 مواطنا.

وشهدت هذه التظاهرة الصحية اقبالا كثيفا وانتفع المواطنون بعيادات من اختصاصات متعددة على غرار أمراض العيون وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وأمراض المعدة وأمراض السكري وأمراض الغدد والأمراض الجلدية وطب الأطفال وأمراض النساء والتوليد وأمراض القلب وجراحة العظام وجراحة الأطفال والجراحة العامة وطب التخدير والإنعاش والطب الباطني، مع توفير وتوزيع نظّارات طبية.

وكان المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين شهد اقبالا منقطع النظير على هذه القافلة الصحية، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، كما استقبل المستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر منذ الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، أكثر من 3 آلاف مواطن، قدموا للانتفاع بخدمات القافلة الطبية، وفق المدير الجهوي للصحة ياسين صبري.

وبلغ عدد المسجلين بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بولاية قفصة للانتفاع بعيادات هذه القافلة اكثر من 2000 مسجل، وفق مصدر من الادارة الجهوية للصحة بقفصة، كما توافد على القافلة الصحية بالمستشفى المحلي بالحامة من ولاية قابس، عدد هام من المواطنين من متساكني معتمدية الحامة والمعتمديات المجاورة، للحصول على العلاج خاصة في ظل النقص الكبير المسجل في طب الاختصاص بالمستشفيات المحلية والمستشفى الجامعي بقابس.

دلال

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