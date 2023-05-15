سيدي بوزيد: مربو الماشية بسيدي علي بن عون يطالبون بإعادة النظر في عملية توزيع الأعلاف المدعمة

نفّذ عدد من مربي الماشية بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية للمطالبة بإعادة النظر في عملية توزيع الأعلاف المدعّمة على الفلاحين.s

وأشار محمد وناسي، أحد المشاركين في الوقفة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الى وجود خلل في توزيع الأعلاف المدعمة على مستحقيها من مربي الماشية، من خلال تكرّر انتفاع عدد من الأشخاص بالشعير والنخالة المدعمة مقابل حرمان عدد آخر لمدة غير معقولة، على حد قوله.

وأكّد أن حصص المربين تقلصت في الأشهر الأخيرة الى أكثر من النصف ولم تعد تلبي احتياجاتهم في ظل غيابها من الأسواق وبالتوازي مع فترة الجفاف وانعدام المراعي الطبيعية.

وبدوره، طالب حسن عوني (أحد المربين) بمراجعة أسماء المنتفعين الأعلاف، وكيفية توزيعهم على النيابات، والترفيع من نصيب المعتمدية من الأعلاف المدعمة خاصة مع وجود أكثر من 20 ألف رأس من الأغنام بمختلف عماداتها.



