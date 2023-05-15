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نسبة نمو اقتصاد تونس يقدر ب2،1 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من 2023

Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 12:54 قراءة: 0 د, 9 ث
      
بلغ النمو الاقتصادي لتونس نسبة 2،1 بالمائة، بالإنزلاق السنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 مقارنة بثلاثي الأوّل من سنة 2022، وفق معطيات أوّلية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين.

يتبع يتبع




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