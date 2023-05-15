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نسبة نمو اقتصاد تونس يقدر ب2،1 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من 2023
Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 12:54
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بلغ النمو الاقتصادي لتونس نسبة 2،1 بالمائة، بالإنزلاق السنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 مقارنة بثلاثي الأوّل من سنة 2022، وفق معطيات أوّلية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين.
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