سليانة: ايقاف الدروس بعدد من المؤسسات التربوية كإجراء وقائي بعد تساقط كميات هامة من الأمطار

أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سليانة، اليوم الإثنين، عن إيقاف الدروس بعدد من المؤسسات التربوية كإجراء وقائي من مخاطر مياه السيلان وإرتفاع منسوبها بالأودية، بعد تساقط كميات هامة من الأمطار، حسب رئيس اللجنة ووالي سليانة وليد العبّاسي



وأضاف العباسي في تصريح ل"وات" أن هذا الإجراء يعتبر ساري المفعول حسب تطور الوضع الجوي، وبين أن المؤسسات التربوية تشمل المدارس الإبتدائية السميرات وجلجل وأولاد بلال وفندق دبيش والحميمة وجلاب الجديدة والصويوين بمعتمدية الروحية، فضلا عن المدرسة الإبتدائية باللوزة الجديدة بكسرى، والمدرستين الإبتدائتين مرج مقدم وسجة بسليانة الجنوبية، والمدارس الإبتدائية بالقرية وأولاد علي وحوش الصفايا بعتمدية مكثر، والمدرسة الإبتدائية النويصر بقعفور والمدرسى الإبتدائية الدخانية القديمة بالكريب، والمدرسة الإبتدائية سيدي سعد ببرقو.



ودعا العباسي كافة المواطنين ومستعملي الطريق الى عدم الاقتراب من المنشآت المائية وتوخي الحذر.



