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غرفة مصدري تذاكر المطاعم والخدمات تذكر بضرورة التعاقد المباشر مع المصدرين

Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 10:59 قراءة: 0 د, 32 ث
      
ذكرت غرفة مصدري تذاكر المطاعم والخدمات في بلاغ لها ، بضرورة التعاقد المباشر مع المصدرين لإمكانية قبول التذاكر
وأكدت على جميع المتعاقدين بضرورة الالتزام الصارم بالقواعد التالية:

/قبول قيمة التذكرة كاملة دون أي خصم
/عدم القيام بتحويل التذاكر إلى نقود ( لا شراء ولا بيع و لا ارجاع الباقي نقدا)
/إيداع التذاكر بشكل مباشر (شخصي أو عن طريق البريد) لدى المصدر لاستخلاصها وعدم إعادة استعمالها مرة أخرى ( عدم إعادة التدوير)
/كل دخيل يقبل التذاكر دون عقد أو أي خصم على قيمة التذكرة أو إعادة تدوير غير مصرح بها ، بالاضافة إلى أي إخلال يقع ملاحظته سيتم توجيه الانتباه إلى مصالح المراقبة الاقتصادية لدى وزارة التجارة



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