غرفة مصدري تذاكر المطاعم والخدمات تذكر بضرورة التعاقد المباشر مع المصدرين

ذكرت غرفة مصدري تذاكر المطاعم والخدمات في بلاغ لها ، بضرورة التعاقد المباشر مع المصدرين لإمكانية قبول التذاكر

وأكدت على جميع المتعاقدين بضرورة الالتزام الصارم بالقواعد التالية:



/قبول قيمة التذكرة كاملة دون أي خصم

/عدم القيام بتحويل التذاكر إلى نقود ( لا شراء ولا بيع و لا ارجاع الباقي نقدا)

/إيداع التذاكر بشكل مباشر (شخصي أو عن طريق البريد) لدى المصدر لاستخلاصها وعدم إعادة استعمالها مرة أخرى ( عدم إعادة التدوير)

/كل دخيل يقبل التذاكر دون عقد أو أي خصم على قيمة التذكرة أو إعادة تدوير غير مصرح بها ، بالاضافة إلى أي إخلال يقع ملاحظته سيتم توجيه الانتباه إلى مصالح المراقبة الاقتصادية لدى وزارة التجارة







