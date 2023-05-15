الرابطة الاولى - النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري يرفعان شعار الانتصار من اجل تشديد الملاحقة

يرفع النادي الصفاقسي وضيفه الاتحاد المنستيري شعار الانتصار لتشديد الملاحقة في المباراة التي ستجمع بينهما غدا الثلاثاء على ملعب الطيب المهيري بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر في افتتاح الجولة السابعة لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ويحتل الاتحاد المنستيري المركز الرابع برصيد 11 نقطة شراكة مع الترجي الرياضي على بعد 7 نقاط من النجم الساحلي المتصدر بينما ياتي النادي الصفاقسي في المركز السادس بمجموع 9 نقاط مناصفة مع الاولمبي الباجي.



وسيحاول فريق عاصمة الجنوب استغلال اسبقيتي الارض والجمهور لمواصلة سلسلة نتائجه الايجابية منذ قدوم المدرب المصري حسام البدري وتحقيق انتصار ثالث على التوالي بعد فوزه على ارضه على الترجي الرياضي 1-صفر وخارج القواعد على اتحاد تطاوين 4-صفر بما يمكنه من تخطي منافسه في جدول الترتيب العام والابقاء على حظوظه كاملة في المراهنة على الاقل على احد المراكز المؤهلة للمسابقات الخارجية خلال الموسم القادم.

واذ سيسترجع النادي الصفاقسي في هذه المباراة خدمات لاعب وسطه عبد الله العمري بعد تعافيه من الاصابة فانه سيفتقد مدافعه محمود غربال بسبب مشاركته مع المنتخب التونسي في مونديال تحت 20 عاما بالارجنتين.



وفي الجهة الاخرى، يتطلع الاتحاد المنستيري الى مواصلة صحوته بعدما توفق في الجولة السادسة الى تجديد العهد مع الانتصارات بتغلبه على ضيفه الاولمبي الباجي 3-صفر لتاكيد تجاوزه فترة الفراغ التي عرفها في الفترة الاخيرة والتي حكمت عليه بالخروج من مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية وتلقي ثلاث خسائر متتالية في سباق البطولة ما ادى الى حصول القطيعة مع المدرب الكرواتي داركو نوفيتش.

ومع عودة حارس المرمى الدولي بشير بن سعيد في المباراة الفارطة اثر تخلصه من مضاعفات الاصابة، استعاد دفاع الاتحاد المنستيري جانبا كبيرا من صلابته حيث ساهم في اللقاء الاخير بقسط كبير في الابقاء على نظافة شباك فريقه للمرة الاولى في سباق مرحلة التتويج منذ الجولة الافتتاحية وذلك على الرغم من حصول الاولمبي الباجي على ركلتي جزاء.



وسيكون النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري في اواخر الشهر الحالي على موعد مع استحقاق هام ضمن الدور التمهيدي الثاني لكاس سلمان للاندية العربية امام كل من الهلال السوداني والمحرق البحريني وهو ما يملي عليهما البقاء في ديناميكية من النتائج الايجابية على المستوى المحلي لرفع منسوب الثقة لدى اللاعبين واقتحام الرهان العربي بمعنويات مرتفعة.



يذكر ان مقابلات هذه الجولة ستتواصل على ثلاث دفعات اخرى حيث سيواجه الاولمبي الباجي (السادس ب9 نقاط) ضيفه النجم الساحلي (المتصدر ب18 نقطة) يوم السبت 20 ماي ثم يلاقي اتحاد بن قردان (الثالث ب13 نقطة) ضيفه النادي الافريقي (الثاني ب14 نقطة) يوم الاحد 21 ماي على ان تختتم بمقابلة الترجي الرياضي (الرابع ب11 نقطة) وضيفه اتحاد تطاوين (المتذيل ب3 نقاط) يوم الثلاثاء 23 من الشهر ذاته.



