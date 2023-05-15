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مونديال الارجنتين تحت 20 عاما - بركات الحميدي يعوض ادم قرب المصاب في قائمة المنتخب التونسي

Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 08:28 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اعلن النادي الصفاقسي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن دعوة مهاجمه بركات الحميدي للمشاركة مع المنتخب التونسي في نهائيات كاس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما المقررة بالارجنتين من 20 ماي الجاري الى 11 جوان القادم.

وقال فريق عاصمة الجنوب "تم توجيه الدعوة للاعبنا الشاب بركات الحميدي لتعزيز صفوف المنتخب الوطني التونسي للأواسط في مشاركته في نهائيات كأس العالم الأرجنتين 2023".

وسيعوض بركات الحميدي في قائمة المنتخب التونسي مهاجم النادي الافريقي ادم قرب الذي تعذرت مشاركته بسبب الاصابة.

يذكر ان المنتخب التونسي كان قد ضمن تاهله الى المونديال بحلوله في المركز الرابع في نهائيات كاس افريقيا للامم الاخيرة بمصر. وسيخوض ابناء المدرب منتصر الوحيشي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات اوروغواي وانقلترا والعراق.


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