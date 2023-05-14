الجواد " منصف " من جرجيس يفوز بالجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية لسباقات الخيول الاصيلة

فاز الجواد "منصف " من انتاج اسطبلات توفيق الغراب بجرجيس يوم الاحد بقصر السعيد بالجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية لسباق الخيول الاصيلة الذي امتد على مسافة 2000 متر وقيمتها 127.500 الف دينار.

ويملك الجواد " منصف " بشير الحراري ويدربه منير المنصوري .



وفاز الجواد "خدام" من اسطبلات أحمد سعيد بالمرتبة الأولى في جائزة انترناسيونال قرطاج" صادق سعيد " للخيول العربية الأصيلة المسجلة في الواهو بعد 4 سنوات وأكثر وقيمتها 102 الف دينار وذلك بعد مشاركته في السباق الممتد على مسافة 2000 متر والذي شارك فيه 13 جوادا وفرسا.



وفازت المهرة "اسبرانس" من اسطبلات المؤدب بالجائزة الكبرى للثورة والشباب للامهار والمهرات الانقليزية المولودة والمرباة بتونس البالغة من العمر 3 سنوات لسباقات الخيول الانقليزية الاصيلة وقيمتها 59.500 الف دينار وذلك بعد مشاركتها السباق الممتد على مسافة 2000 م من بين 09 امهار مشاركة.



وحازت المهرة"نوف " من اسطبلات أحمد سعيد جائزة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل للامهار والمهرات العربية الاصيلة (اصل تونسي) البالغة من العمر 3 سنوات على مسافة 1700م وقيمتها 34 الف دينار بعد خوضها السباق مع 14 امهار ومهرات.



وتصدر الجواد "الجويني " لصاحبه أكرم الطالبي من القيروان سباق نهائي الخيول البربرية والعربية البربرية الذي اقيم بمشاركة 15 جوادا على مسافة 2000م حاصدا الجائزة الاولى بقيمة 15 الف دينار.



اما جائزة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للافراس والمهرات العربية الاصيلة البالغة من العمر 4 سنوات فما فوق وقيمتها 10.200 الف دينار فحصدتها بالتساوي الفرستان" ماجدة" و"مرجانة" لمالكهما محمد المزغني من بعد سباق خاضتاه 10 افراس ومهرات على مسافة 1600م.



وتوج الجواد "مشكور "من بنقردان لصاحبه علي العكروت بجائزة المدرسة القومية للطب البيطري للخيول العربية الاصيلة (نسب تونسي) البالغة من العمر 4 سنوات وعلى مسافة 1600م وقيمتها 10.200 الف دينار وذلك بعد خوضه السباق ضمن 11 جوادا.



كما فاز الجواد "فلام " من اسطبلات المؤدب بجائزة المرحوم احمد قدور للخيول والافراس الانقليزية البالغة من العمر 4 سنوات فما فوق على مسافة 2000م وقيمتها 10.200 الف دينار وذلك بعد مشاركة 08 خيول.



كما فازت المهر "غولة الرباط " من جربة وهي على ملك صالح الجليدي بجائزة نهائي الامهار البربرية والعربية البربرية على مسافة 1600 م خاضها 14 مهرا ومهرة وقيمتها 8 الاف دينار.



هذا وقد اشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم العاتي وكاتب الدولة للمياه رضا قبوج، ووالي منوبة الى جانب عدد من الاطارات المركزية والجهوية على تتويج الفائزين وذلك بحضور ممثلي واعضاء من السلك الديبلوماسي المعتمدين بتونس .



