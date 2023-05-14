Babnet

الرابطة المحترفة الثانية - المجموعة الاولى - الجولة 20 - النتائج والترتيب

Publié le Dimanche 14 Mai 2023 - 18:38 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعة الاولى من منافسات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد :

الاحد 14 ماي 2023
المجموعة الاولى
النادي القربي - شبيبة القيروان 2-صفر
مستقبل المرسى - امل جربة 3-1
النجم الرادسي - النادي البنبلي 5-1
جندوبة الرياضة - مستقبل قابس 1 -1
امل الرقبة - مستقبل وادي الليل 1-صفر
اولمبيك مدنين - مستقبل المحمدية 1-1


الترتيب ( كل الفرق لعبت 20 مقابلة)
1-مستقبل المرسى 44 نقطة
2-شبيبة القيروان 39
3-النادي القربي 28
4 -امل جربة 27
5-امل الرقبة 26
--النجم الرادسي 26
7-مستقبل قابس 24
-اولمبيك مدنين 24
9-مستقبل وادي الليل 23
10 -مستقبل المحمدية 22
-جندوبة الرياضية 22

12-النادي البنبلي 17 ( نزل الى الرابطة الثالثة)

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266578


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 14 ماي 2023 | 24 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:01 19:21 16:05 12:23 05:13 03:31
Babnet
17°
 Babnet21° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1719°-1523°-1625°-1525°-18
  • Avoirs en devises
    22137,2

  • (11 Mai)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34466 DT        1$ =3,05150 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 Mai)   1081,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    