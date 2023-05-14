الرابطة المحترفة الثانية - المجموعة الاولى - الجولة 20 - النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعة الاولى من منافسات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد :



الاحد 14 ماي 2023

المجموعة الاولى

النادي القربي - شبيبة القيروان 2-صفر

مستقبل المرسى - امل جربة 3-1

النجم الرادسي - النادي البنبلي 5-1

جندوبة الرياضة - مستقبل قابس 1 -1

امل الرقبة - مستقبل وادي الليل 1-صفر

اولمبيك مدنين - مستقبل المحمدية 1-1





الترتيب ( كل الفرق لعبت 20 مقابلة)

1-مستقبل المرسى 44 نقطة

2-شبيبة القيروان 39

3-النادي القربي 28

4 -امل جربة 27

5-امل الرقبة 26

--النجم الرادسي 26

7-مستقبل قابس 24

-اولمبيك مدنين 24

9-مستقبل وادي الليل 23

10 -مستقبل المحمدية 22

-جندوبة الرياضية 22



12-النادي البنبلي 17 ( نزل الى الرابطة الثالثة)



