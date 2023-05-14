منوبة: اختتام مهرجانات الإبداعات التلمذية للمؤسسات التربوية المحلية

اختتمت اليوم الاحد بالمعهد الثانوي ابن ابي الضياف سلسلة مهرجانات الإبداعات التلمذية للمؤسسات التربوية المحلية والتي شملت جميع معتمديات الجهة، ونظمتها المندوبية الجهوية للتربية بالجهة ، بالتعاون مع دور الثقافة والشباب والهياكل الرسمية المحلية بالجهة.

وقد ساهمت هذه المهرجانات المحلية وفق تصريح مدير التعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتعليم بمنوبة مختار المحمدي لـ"وات" في تسليط الضوء على ابداعات التلاميذ في مختلف الاختصاصات، وذلك تكريسا لتوجه الوزارة ودعمها للنشاط الثقافي في الحياة المدرسية ودوره في صقل مواهب التلاميذ وفي تعزيز قدراتهم على الخلق والإبداع واكتشاف مواهبهم .

وقد تم بعث لجان محلية يرأسها معتمدو الجهة، لتنسيق تنظيم هذه التظاهرات التي ساهمت فيها مختلف منظمات المجتمع المدني ودور الثقافة ودور الشباب، وكان فرصة للأولياء للاطلاع على ابداعات أبنائهم وللتتويج أنشطة النوادي الناشطة بجل المؤسسات التربوية.

اخر هذه المهرجانات المحلية كان اليوم بمعتمدية منوبة بمعهد ابن ابي الضياف ، اين استعرض تلاميذ حوالي 20 مؤسسة تربوية من مدارس اعدادية ومعاهد ثانوية عمومية وخاصة، ابداعاتهم في مختلف الفنون الثقافية، وتضمنت البرمجة منتوجات النوادي التي ينشطون بها والتي تتراوح بين الانتاجات الأدبية والفنية والشعرية والمسرحية والعلمية والموسيقية والمسابقات الرياضية والألعاب الفكرية ومعارض للباس التقليدي وورشات أخرى متنوعة.

واكد مدير المهرجان بمعتمدية منوبة مكرم الصمعي لـ"وات" ان تنظيم التظاهرة تم بمساهمة مختلف المؤسسات التربوية، ونادي التربية على المواطنة و حقوق الانسان بالمعهد، والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ، وكانت مناسبة لاخراج ابداعات النوادي للعلن ، والتنويه بجهود المربين والمنشطين والأولياء ومصالح المندوبية الجهوية للتربية ومكونات المجتمع المدني ولكلّ المساهمين والمتدخّلين في إنجاح الدورة الأولى للمهرجان .

وبين ان هذه الابداعات التي كشفت عنها في هذه الفترة الوجيزة، هي ترجمة حقيقية لتعدد التجليات المعرفية للفضاء التربوي وتكريسه كموطن صقل المواهب وتنمية الابداع ومھارات التفكیر الابتكاري، وهو كبادرة من الوزارة وبإشراف المندوبية الجهوية للتربية ، تدفع الى مزيد دفع الابداع وتشجيع النوادي الناشطة بالمؤسسات التربوية وتخصيص اعتمادات خاصة بها ، ولما لا التفكير لاحقا في خروجها من الوسط التربوي الى الفضاء الثقافي العام .



