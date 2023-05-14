المنستير: بلوغ قيمة صادرات الجهة من النسيج التقليدي 12 مليون دينار موفي السنة الجارية (المندوب الجهوي)

توقع المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير، كاظم المصمودي، أنّ تتطور صادرات الصناعات التقليدية من النسيج التقليدي وخاصة الفوطة بولاية المنستير مع موفى سنة 2023 إلى 12 أو 13 مليون دينار مقابل 9 ملايين دينار سنة 2022

وتجاوزت قيمة الصادرات الوطنية من النسيج 42 مليون دينار سنة 2022 وينتظر أن تتجاوز خلال السنة الحالية 50 مليون دينار، وفق ما أفاد المصمودي في تصريح لوات على هامش تنظيم جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية أمس بمعلم دار الشرع بالمنستير لندوة علمية بعنوان" المرحوم فرج بسباس... الأثر الخالد لنسيج الحرير" في إطار الاحتفال بشهر التراث.

وينتظر مشاركة عدد من أصحاب مؤسسات النسيج بالجهة في صالون الديكور والصناعات التقليدية في طوكيو في جويلية القادم وهي سوق رغم صعوبة الولوج اليها، تبقى هامّة إذ تفتح الآفاق نحو الأسواق الآسيوية حسب المصمودي.

وتصدر منتوجات الصناعات التقليدية من النسيج نحو أسواق بعيدة كنيوزيلاندا واستراليا واليابان إلى جانب سوق أمريكا الشمالية وأوروبا.

وكانت الندوة العلمية التي انتظمت بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ومركز الأعمال بالمنستير وجمعية صيانة مدينة المنستير ووحدة المبيت والمطعم بالمنستير تكريما لروح فرج بسباس وهو من أوائل المكوّنين في مجال النسيج التقني الحريري بداية القرن الماضي والذي كانت له إلى جانب آخرين إسهامات في نقل العديد من الطرق الفنية الحديثة في مجال نسيج الحرير إلى المتربصين الشبان قبل الاستقلال.

وكان فرج بسباس من أوّل المؤسسين لدار الفنون والحرف ثم الديوان الوطني للصناعات التقليدية فقبل أن تصبح تونس رائدة في مجال النسيج .

ويتجاوز حاليا عدد الحرفيين في النسيج التقليدي بولاية المنستير 4 آلاف حرفي وحرفي وفق المصمودي.



