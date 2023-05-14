المرأة مستهدفة اكثر من الرجل بالعنف في الفضاء المروري عند وقوع الأخطاء والحوادث - دراسة سوسيولوجية

خلصت دراسة سوسيولوجية كمية ونوعية حول" العنف والفحش المسلّط ضد المرأة في الفضاء المروري" الى أن المرأة مستهدفة اكثر من الرجل في الفضاء المروري عند وقوع الاخطاء والحوادث وهو ما يشير الى انتشار العنف المسلط ضدها على أساس النوع الاجتماعي، حسب ما أفادت به الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع بجامعة تونس واحدى معدى الدراسة، رانية الغويل .





وقالت الغويل، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، إنّ 59 بالمائة من المستجوبين يشتمون سائق العربة في الفضاء المروري حينما يكتشفون انها امرأة .



وشملت الدراسة عينة من 3500 شخص منهم 1500 سائق عربة و1000 من سائقي الدراجات النارية و1000 من المترجلين. وقد وردت نتائجها في 166 صفحة، وهي من اعداد مشترك لكل من جوهر الجموسي ورانية الغويل ومني الطياشي وأميرة قدور .





وأضافت الغويل أن النتائج المستقاة تظهر، أيضا، ان 33 بالمائة من المستجوبين يوجهون الكلام البذيء للنساء في الفضاء المرورى عند الأخطاء المرتكبة.





ويحمّل 4ر42 بالمائة من المستجوبين مسؤولية حوادث الطرقات لسائقي العربات من النساء و3ر44 بالمائة منهم الى الشباب.



واعتبرت المتحدثة ان اسباب انتشار العنف تعود أساسا الى التنشئة والثقافة الاجتماعية والمخيال الاجتماعي للمراة الذي يكرس اساسا الثقافة الذكورية، حسب توصيفها.



يشار الى انه تم تنظيم حفل لتقديم الدراسة في جناح وزارة الشؤون الثقافية، بمعرض تونس الدولى للكتاب من 28 افريل الى 7 ماي 2023 بقصر المعارض بالكرم.



