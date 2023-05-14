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الاصابة تحرم لاعب المنتخب التونسي ادم مقرب من المشاركة في مونديال الارجنتين تحت 20 عاما

Publié le Dimanche 14 Mai 2023 - 09:54 قراءة: 0 د, 44 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان اللاعب ادم قرب لن يشارك مع المنتخب في نهائيات كاس العالم تحت 20 عاما المقررة بالارجنتين من 20 ماي الجاري الى 11 جوان القادم.

وقالت الجامعة في بلاغها "بعد إجراء جملة من الإختبارات الطبية وكشوفات بالرنين المغناطيسي، تأكّد الإطار الطبي للمنتخب الوطني للأواسط من أنّ إصابة اللاعب آدم قرب لن تسمح له بالمشاركة في كأس العالم دون 20 سنة التي ستقام بالأرجنتين انطلاقا من 20 ماي 2023".

واضافت "ستعد الجامعة التونسية لكرة القدم ملفا طبيا كاملا للاعب وترسله للجنة الطبية للفيفا مع تقديم مطلب رسمي الى الفيفا ليقع تغيير اللاعب آدم قرب بلاعب آخر في الآجال القانونية المحددة من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم".
يذكر ان المنتخب التونسي كان قد ضمن تاهله الى المونديال بحلوله في المركز الرابع في نهائيات كاس افريقيا للامم الاخيرة بمصر. وستخوض العناصر الوطنية الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات اوروغواي وانقلترا والعراق.

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