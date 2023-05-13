نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: الاتحاد المنستيري على يفوز على النادي الافريقي 92-89

فاز الاتحاد المنستيري على النادي الافريقي بنتيجة 92-89 (بعد تمديد الوقت اثر انتهاء المباراة في التوقيت القانوني 79-79) بمناسبة الجولة الاولى للدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والتي احتضنتها عشية اليوم السبت قاعة محمد المزالي بالمنستير.

وسيتواصل التنافس بين الفريقين في بقية جولات الدور النهائي على النحو الاتي :



الجولة الاولى

السبت 13 ماي 2023

قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 92-89 (بعد تمديد الوقت)



الجولة الثانية

الاربعاء 17 ماي 2023

قاعة محمد المزالي بالمنستير



الجولة الثالثة

الثلاثاء 23 ماي 2023

القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس



الجولة الرابعة

الجمعة 26 ماي 2023

القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس



الجولة الخامسة

الاثنين 29 ماي 2023

قاعة محمد المزالي بالمنستير



يذكر ان الفريق الذي يفوز في 3 جولات يتوج بلقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2022-2023.



