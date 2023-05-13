كرة اليد التونسية تدخل عهد استعمال التقنيات الحديثة " فار"

دخلت كرة اليد التونسية عهد استعمال التقنيات الحديثة (الفار) في ادارة المقابلات وهي التقنية التي تتيح اعادة مشاهدة بعض اللقطات الفنية لمساعدة الحكام على اتخاد القرار التحكيمي المنصف.



وقد تم اليوم لأول مرة في تاريخ مسابقات كرة اليد التونسية استعمال تقنية ( اعادة المشاهدة بالفيديو )فار ) وهي التقنية التي شاع استعمالها في السنوات الماضية في ملاعب كرة القدم العالمية والتونسية.



وتساعد تقنية ال"فار" الطاقم التحكيمي على حسن ادارة المباراة باقل ما يمكن من الاخطاء .



وتم استعمال هذه التقنية اليوم في مقابلة الدور ربع النهائي لكأس تونس للأكابر بين الترجي الرياضي التونسي و النادي الإفريقي

وفاز الترجي الرياضي على النادي الافريقي بنتيجة 28-26 في ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد موسم 2022-2023 مساء اليوم السبت بالقاعة الرياضية المتعددة الاختصاصات برادس. وتاهل الترجي الى نصف نهائي المسابقة



