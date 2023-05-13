بودن تشرف على جلسة عمل وزارية ثانية حول الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب - لابراس"

انعقدت اليوم السبت جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، خصّصت لمتابعة مخرجات الجلسة الوزارية الأخيرة المنعقدة يوم 4 أفريل الفارط، حول وضعية الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر "سنيب - لابراس".



واستعرض المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، نتائج الجرد والتدقيق المُتعلّق بعقارات الشركة، إلى جانب درس المقترحات المتصلة بتحسين حوكمتها ووضعيتها المالية.



وأوصت رئيسة الحكومة، في هذا الإطار، باتخاذ جميع التدابير اللازمة، قصد الإسراع في بلورة التصوّر الأمثل للرفع من أداء الشركة، مؤكدة على ضرورة تشريك كافة الأطراف المعنية.



وكانت بودن، أشرفت يوم 4 أفريل الفارط، على جلسة عمل وزارية حول وضعية الشركة، استمعت خلالها الى عرض حول وضعيتها المالية وأهم الصعوبات التي تواجهها، داعية الى القيام بتشخيص دقيق ومعمق بهدف ايجاد الحلول الكفيلة بضمان ديمومتها وتطوير ادائها.



يذكر أن العاملين بشركة "سنيب -لابراس"، نفذوا الاربعاء الفارط، إضرابا حضوريا عن العمل، مع حجب صحيفتي "لابراس" و"الصحافة" الخميس الفارط، احتجاجا على تدهور أوضاعهم المادية بسبب تعطل صرف أجورهم ووقف منحهم ومساهماتهم في الصندوق الاجتماعي، "وعدم التزام الحكومة بتسوية مشاكلم رغم الوعود المعلنة بالتسوية، بعد زيارة رئيس الجمهورية الى مقر الشركة يوم 11 مارس الماضي"، حسب ما أعلنه سفيان شعبان الكاتب العام النقابة الاساسية للشركة في تصريح ل (وات).



