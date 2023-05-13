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سيدي بوزيد: دورة تدريبية لفائدة 100 امرأة في إطار مشروع "دعم ومناهضة العنف ضد المرأة من خلال الحوار وتعزيز القدرات"

Publié le Samedi 13 Mai 2023 - 22:38 قراءة: 0 د, 58 ث
      
ببادرة من جمعية 17 ديسمبر والاورومتوسطية للحقوق، تتواصل يومي السبت والأحد بمدينة سيدي بوزيد و دورة تدريبية لفائدة 100 امرأة من مختلف معتمديات الجهة، وذلك في إطار مشروع "دعم ومناهضة العنف ضد المرأة من خلال الحوار وتعزيز القدرات".

وبيّنت أحلام جلالي المستشارة في هذا المشروع، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الدورة التدريبية، التي تنجز بالشراكة مع وزارة المرأة وكبار السن بتمويل من الوكالة السويسرية والتعاون بتونس والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، تهدف إلى تعزيز المعرفة النظرية والعملية للمستفيدات في مواضيع حقوق الإنسان والعنف المسلط على النساء، وتوعيتهن بحقوقهن العائلية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والقانونية والجنسية والسياسية، وأيضا تدريب النساء على الإطار القانوني لمكافحة العنف ضدهن والإجراءات المطلوبة لذلك.
وأشارت إلى أن الدورة ستمكّن المشاركات من خلق ثقافة المساواة والتصدي للتمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال توعيتهن خاصة في المناطق الريفية بحقوقهن لتمكينهن ومساعدتهن على الدفاع عن أنفسهن ضد التمييز الذي يمكن ان يواجهنه، ملاحظة أنه سيتم تعميم محتوى الدورة على الجهات المعنية بالمشروع في ولايات توزر والقيروان وجندوبة.
وقد تضمن برنامج الدورة التدريبية عدة عناصر خاصة بوضعية النساء في المناطق الريفية، وعرض الإطار القانوني الدولي والوطني الخاص بالنوع الاجتماعي، وأيضا الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة.

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