نابل: توفير 600 نظارة طبية لفائدة تلاميذ 3 مدارس ابتدائية بالجهة في إطار قافلة صحية مجانية

نظّمت وزارة الصحة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بنابل وجمعية "وان داي وان دريم"، اليوم السبت، قافلة صحية في اختصاص طب العيون، تم خلالها توفير 600 نظارة طبية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائيّة زاوية المقايز بالهوارية والمدرسة الابتدائيّة العربي ببني خلاد والمدرسة الابتدائيّة المهاذبة في بوعرقوب، بالإضافة إلى تقصي مرض "اعتلال الشبكية السكري" لفائدة الكهول بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة بنابل سهيلة العوني



وأكدت العوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال إشرافها على القافلة الصحية بمدرسة المهاذبة ببوعرقوب، على أهمية القوافل الصحية في تقريب الخدمات العلاجية للمواطنين، مشيرة إلى ان الاستعداد لهذه القافلة انطلق منذ حوالي أسبوعين بهدف توفير النظارات الطبية للأطفال الذين يعانون من ضعف البصر.

ومن جهتها، بينت الدكتورة لمياء الجديدي كمون، عن جمعية "وان داي وان دريم"، ان هذه القافلة المختصة في طب العيون هي من بين جملة من القوافل الصحية المجانية متعددة الاختصاصات التي تنتظم بمشاركة 90 طبيب اختصاص في ولايات قفصة، وقابس، وتوزر، والقصرين، بالتعاون مع الإدارات الجهوية للصحة.

وقد لاقت هذه القافلة الصحية استحسانا من قبل الأولياء والتلاميذ الذين طالبوا بتكثيف مثل هذه التظاهرات المجانية للتمتع بالتدخلات الصحية والفحوصات المجانية، داعين إلى توفير اختصاصات طبية أخرى.



