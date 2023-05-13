مطار النفيضة-الحمامات الدولي يستقبل خلال اليومين الماضيين 3617 سائحا من عديد الجنسيات

استقبل مطار النفيضة-الحمامات الدولي في اليومين الماضيين (11 و12 ماي الجاري) 3617 سائحا من عديد الجنسيات، وفق ما أكدته، اليوم السبت، المكلفة بالاعلام بشركة "تاف" تونس، ريم ضامرفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.



وأوضحت ضامر أن 8 رحلات جوية قادمة من عدة عواصم ومدن أوروبيّة حطّت بمطار النفيضة-الحمامات الدولي يوم الخميس 11 ماي وعلى متنها إجمالي 1282 سائحا من عديد الجنسيات، فيما سجّل المطار سجل امس الجمعة 12 ماي وصول 14 رحلة جوية اغلبها قادمة من بعض المدن البريطانية بمجموع 2335 سائحا اجنبيا.



وأشارت الى السيّاح الوافدين كانوا محل ترحاب كبير من قبل سلطات المطار التي حرصت على تسهيل إجراءات استقبالهم بعد ان اختاروا بلادنا كوجهة سياحية لقضاء عطلهم لاسيما بالوحدات الفندقية بسوسة والحمامات والمنستير والمهدية، ملاحظة أن تواتر الرحلات السياحية نحو مطار النفيضة يؤكد التحسّن الملحوظ لمختلف المؤشرات السياحية خلال الفترة الأخيرة.

عماد







