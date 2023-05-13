نبيل معلول يعلن استقالته من تدريب الترجي الرياضي التونسي

اعلن مدرب الترجي الرياضي التونسي نبيل معلول ظهر اليوم استقالته من تدريب الترجي الرياضي التونسي .



وكتب معلول في تدوينة على صفحته الخاصة " اتفهم حزن و خيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة ، و اعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة .



واضاف " في الفترة الاخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي و لبقية الاطار الفني و اللاعبين لعدة اسباب يطول شرحها في الظرف الحالي لكنني حاولت بكل ما في وسعي ايجاد الحلول المناسبة و تجاوز الصعوبات و تحقيق افضل ما يمكن من النتائج" .

وقال " تغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي ، قررت الانسحاب و تقديم استقالتي لرئيس النادي ".



وكان الترجي الرياضي التونسي انهزم امس بملعب حمادي العقربي برادس في غياب الجمهور امام الاهلي المصري صفر - 3 في ذهاب الدور نصف نهائي مسابقة رابطة ابطال افريقيا.وتضاءلت حظوظه بذلك في التاهل الى النهائي

وقد تركت النتائج المتواضعة للفريق في الفترة الماضية في سباق البطولة ايضا خيبة امل واسعة لدى احباء النادي



