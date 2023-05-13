توزيع كميات الأمطار المسجلة خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

شهد عدد من المناطق نزول الغيث النافع وتوزعت كميات الأمطار المسجلة خلال الــ 24 ساعة :الأخيرة على النحو التالي

ولاية تونس

تونس قرطاج 8 منزل بورقيبة 1 غزالة 2 العزيب 1



ولاية بنزرت

غار الملح 4 جومين 13 رأس الجبل 4 بنزرت المدينة 1 سيدي أحمد 2 بنزرت الميناء 1



ولاية زغوان

سد وادي الكبير 3 جرادو 3 عين عسكر 1 بئر مشارقة 3 صواف 2 الزريبة 2 الفحص 18 الناظور 3 مقرن 5 زغوان 4



ولاية نابل

بوعرقوب 6 دار شعبان 2 بني خيار 3 الميدة 8 قرمبالية 7 الحمامات 3 بني خلاد 8 قربة 4 تاكلسة 2 قليبية 2 منزل تميم 3 حمام الغزاز 3 سليمان 8 منزل بوزلفة 6 الهوارية 8 نابل 3



ولاية باجة

تيبار 2 سد كساب 3 سد سيدي سالم 3 مجاز الباب 9 تستور 3 عمدون 1 باجة المحطة 3 نفزة 4 قبلاط 2 باجة الجنوبية 5



ولاية جندوبة

وادي مليز 4 بني مطير 2 سد بوهرتمة 5 عين دراهم 1 بوسالم 3 فرنانة 10 جندوبة 4 طبرقة 1 غار الدماء 8



ولاية الكاف

سد بربرة 1 بلطة بوعوان 12 تاجروين 5 قلعة سنان 1 الجريصة 2 ساقية سيدي يوسف 4 نبر 3 السرس 3 الكاف 2 القصور 1 القلعة الخصباء 1 k13 2



ولاية سوسة

بوفيشة 6 النفيضة 1 بنبلة 3 قصيبة المديوني 3 منزل النور 3



ولاية المنستير

الوردنين 1 طبلبة 1 معتمر 2 قصر هلال 2 صيادة لمطة بوحجر 3 المكنين 1 المستير 1 البقالطة 1



ولاية بن عروس

بومهل 7 فوشانة 7 مقرين 11 مرناق 7 رادس 10 الخليدية 5 بن عروس 9 حمام الأنف 10 المحمدية 5 بئر الباي 5



ولاية منوبة

برج العامري 12 المرناقية 11 طبربة 6 منوبة 10 الجديدة 5 البطان 6



ولاية سليانة

سيدي بورويس 3 مكثر 1 العروسة 3 كسرى 1 قعفور 3 برقو 10 سليانة 1 الكريب 2 بوعرادة 3



وتمثلت أهم الظواهر الجوية المسجلة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة في هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم / س نحو 54 بمطماطة و65 بتالة و76 بتوزر وقبلي و79 برمادة

كما هبت رياح رملية بعدد من المناطق وهي مطماطة وتوزر وقبلي ومدنين وجربة ورمادة.



