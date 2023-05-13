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وزير الصحة يلتقي مع وفد من منظمة الصحة العالمية ومن مدرسة الصحة العمومية بجامعة مونتريال بكندا

Publié le Samedi 13 Mai 2023 - 13:11 قراءة: 0 د, 56 ث
      
انتظمت أمس الجمعة جلسة عمل جمعت وزير الصحة علي مرابط ووفد من منظمة الصحة العالمية وخبراء من مدرسة الصحة العمومية بجامعة مونتريال الكندية الذين يزورون تونس في اطار إطلاق برنامج لتعزيز القدرات العملياتية للنظام الصحي بالبلاد للمساهمة في تركيز الإصلاحات المدرجة ضمن السياسة الوطنية للصحة في أفق 2030

وثمّن علي مرابط بالمناسبة مجهودات خبراء هذه البعثة وتعاونهم مع الهياكل المعنية بالوزارة من أجل بعث هذا البرنامج مشددا على أهمية تعزيز قدرات مهنيّي الصحة في الخطوط الثلاثة للنظام الصحي

ودعا في هذا الصدد الى مواصلة التعاون المثمر بين وزارة الصحة وجامعة مونتريال بكندا من خلال بعث مشاريع توأمة مشتركة ووضع الآليات الكفيلة لديمومة هذه البرامج الخاصة بهذا المجال مع الحرص على تقييمها لضمان نجاعتها

كما أوصى وزير الصحة بضرورة العمل على بعث مدرسة للصحة العمومية تناسقا وتواصلًا لما تم ارساله لماجستير الصحة العمومية بكلية الطب بتونس منذ أكثر من خمس سنوات

من جهتهم أعرب الخبراء عن استعدادهم للعمل على إنجاح هذا البرنامج وتوفير كل المقومات البيداغوجية للمشاركين فيه من أجل الإستجابة للحاجيات الضرورية للقطاع الصحي

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية على أهمية هذا البرنامج الإستراتيجي لوزارة الصحة واستعداد المنظمة للعمل المشترك مع وزارة الصحة لدعم هذا البرنامج

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