عودة الهدوء الى مدينة دوز اثر مناوشات جدت مساء امس بين محتجيين وعناصر امنية

عاد الهدوء صباح اليوم السبت، الى مدينة دوز من ولاية قبلي، اثر مناوشات جدت في ساعة متاخرة من ليلة البارحة بين مجموعة من متساكني المدينة وقوات الامن على خلفية القيام بمداهمات لمنازل وايقافات في صفوف عدد من المطلوبين للعدالة



وذكر شهود عيان لصحفي "وات" انه على اثر مداهمة عدد من المنازل بالمدينة وايقاف عدد من المتساكنين، من قبل عناصر امنية مختصة معززة بوحدات امنية من الجهة، ظهر امس الجمعة، توجه عدد من الاهالي للدائرة الامنية بالمدخل الشمالي للمدينة للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين



واضافت ذات المصادر ان الامر تطور وتحول الى مناوشات بين مجموعة من الشباب والوحدات الامنية تم خلالها رشق الوحدات الامنية ومقر الدائرة الامنية بالحجارة، ليرد الامنييون باطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين والحيلولة دون اقتحام مقر الدائرة الامنية والاعتداء على الممتلكات



وبين مصدر امني ل"وات" انه وعلى اثر القيام ظهر امس بايقاف عدد من المطلوبين للعدالة، حاول عدد من متساكني مدينة دوز مساء، الاعتداء على الدائرة الامنية، وعمدوا رشق الامنيين المتمركزين بها بالحجارة، وقد تصدت لهم الوحدات الامنية عبر اطلاق الغاز المسيل للدموع، مشيرا الى انه تم ايقاف عدد من المحتجيين.



