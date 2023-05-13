الرابطة الاولى (مرحلة تفادي النزول) جولة مثيرة تحت شعار ممنوع الهزيمة

يدرك سباق مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم غدا الاحد جولته الثامنة التي تتضمن في برنامجها ثلاث مباريات لا تقل الواحدة اهمية عن الاخرى حيث سترفع جميع الاندية مع بداية العد التنازلي شعار الانتصار لتعزيز فرصها في البقاء.



في المتلوي، يستضيف نجم المكان صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط النادي البنزرتي متصدر الترتيب بمجموع 16 نقطة في مواجهة يتطلع خلالها المحليون الى وضع حد لنزيف النقاط وتجديد العهد مع الانتصارات بعدما اكتفوا في الجولات الثلاث الماضية بنقطة واحدة من تعادل وخسارتين متتاليتين باعتبار ان اي عثرة جديدة ستعقد وضعية الفريق في اسفل الترتيب لكن المهمة لن تكون يسيرة في ظل تمسك الضيوف ايضا بنتيجة اللقاء لمواصلة سلسلتهم الايجابية من 5 مقابلات دون هزيمة اذ ان العودة بالعلامة الكاملة ستمكنهم من تدعيم موقفهم في اعلى الجدول وقطع خطوة هامة على درب المحافظة على مكانهم ضمن مصاف النخبة.



وفي باردو، يستقبل الملعب التونسي شريك النادي البنزرتي في الصدارة اولمبيك سيدي بوزيد صاحب المركز قبل الاخير ب8 نقاط وعينه على النقاط الثلاث للخروج من فترة الفراغ التي يمر بها بعد اكتفائه في المقابلات الثلاث الفارطة بنقطتين من تعادلين وهزيمة ما جعله يفقد اسبقيته في اعلى الترتيب في مواجهة منافس اعاد له انتصاره الاخير في حمام سوسة الامل في البقاء وهو ما سيدفعه الى بذل قصارى جهده لمواصلة هذه الصحوة والابقاء على عداد نقاطه في حالة دوران.

وستجمع المباراة الاخيرة المبرمجة خلال هذه الجولة بين مستقبل سليمان صاحب المركز الثالث مناصفة مع نجم المتلوي ب10 نقاط وامل حمام سوسة شريك اولمبيك سيدي بوزيد برصيد 8 نقاط. وتاتي المباراة في ظرفية يعرف خلالها مستقبل سليمان فترة زاهية بعدما توفق في الجولات الثلاث المنقضية في جمع 7 نقاط من مجموع 9 ممكنة لينعش اماله في سباق البقاء خلافا لامل حمام سوسة الذي بصدد تحقيق نتائج متذبذية حكمت عليه بالتقهقر الى المركز الاخير بعد ان كان في المرحلة الاولى من سباق البطولة قاب قوسين او ادنى من التاهل الى مرحلة التتويج لذلك لن يكون امامه اي خيار سوى العودة بنتيجة ايجابية للخروج من عنق الزجاجة.





برنامج الجولة الثامنة



الاحد 14 ماي 2023 (كافة المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة بعد الظهر)

في باردو

الملعب التونسي - اولمبيك سيدي بوزيد خالد قويدر

في المتلوي

نجم المتلوي - النادي البنزرتي وليد الجريدي

في سليمان

مستقبل سليمان - امل حمام سوسة صادق السالمي





