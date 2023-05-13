بنزرت: تخصيص 8،5 مليون دينار لتهيئة احياء الوفاء والشبوحية والخروبة وبرج الجباري وحافر مهر والمصيدة ومنزل اسماعل بمعتمدية بنزرت الجنوبية

يشمل، الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية، الذي خصصت له وكالة التهذيب والتجديد العمراني اعتمادات مالية على ميزانية السنة الجارية ب8.5 مليون دينار لفائدة معتمدية بنزرت الجنوبية، تحسين المرافق الحياتية والخدماتية لما يزيد عن 10 الاف مواطن من متساكني احياء الوفاء والشبوحية والخروبة وبرج الجباري وحافر مهر والمصيدة ومنزل اسماعل.



وبين معتمد بنزرت الجنوبية فيصل العجمي ل"وات"، انه تم امس الجمعة، تنفيذا لتوصيات جلسة متابعة سير تنفيذ المشاريع المبرمجة والمتواصلة للوكالة،، عقد جلسة عمل قطاعية موسعة بمقر المعتمدية، لتدارس اليات العمل وتحديد ابرز الاولويات التي من شانها ضمان تنفيذ مختلف عناصر المشروع وضمان اندماجيته في محيطه، كما تم التاكيد على ضرورة التسريع في مجمل الدراسات الفنية والاعلان عن طلب العروض الخاص بالمشروع خلال شهر جويلية من السنة الجارية 2023 على اقصى تقدير.



يشار الى ان مشروع الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية المخصص لمعتمدية بنزرت الجنوبية سيشمل تحسين وتاهيل وتدعيم البنية الاساسية من طرقات ومسالك وانارة عمومية وشبكات الصرف الصحي وصرف مياه الامطار.



