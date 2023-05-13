بطولة المانيا - الياس السخيري هداف في الفوز العريض لفريقه كولن على هيرتا برلين 5-2

ساهم لاعب الوسط الدولي التونسي الياس السخيري في الفوز العريض الذي حققه فريقه كولن على ضيفه هيرتا برلين 5-2 اليوم الجمعة لحساب الجولة الثانية والثلاثين لبطولة المانيا لكرة القدم.

وسجل الياس السخيري الهدف الثالث لكولن في الدقيقة 43 ليفك التعادل حينها 2-2 ويضع فريقه على طريق انتصار كبير انتهى بخماسية.

وارتقى كولن الى المركز العاشر برصيد 41 نقطة بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 25 نقطة في المركز الاخير.





