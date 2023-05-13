بطولة المانيا - الياس السخيري هداف في الفوز العريض لفريقه كولن على هيرتا برلين 5-2

ساهم لاعب الوسط الدولي التونسي الياس السخيري في الفوز العريض الذي حققه فريقه كولن على ضيفه هيرتا برلين 5-2 اليوم الجمعة لحساب الجولة الثانية والثلاثين لبطولة المانيا لكرة القدم.
وسجل الياس السخيري الهدف الثالث لكولن في الدقيقة 43 ليفك التعادل حينها 2-2 ويضع فريقه على طريق انتصار كبير انتهى بخماسية.
وارتقى كولن الى المركز العاشر برصيد 41 نقطة بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 25 نقطة في المركز الاخير.
وسجل الياس السخيري الهدف الثالث لكولن في الدقيقة 43 ليفك التعادل حينها 2-2 ويضع فريقه على طريق انتصار كبير انتهى بخماسية.
وارتقى كولن الى المركز العاشر برصيد 41 نقطة بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 25 نقطة في المركز الاخير.
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