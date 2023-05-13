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بطولة المانيا - الياس السخيري هداف في الفوز العريض لفريقه كولن على هيرتا برلين 5-2

Publié le Samedi 13 Mai 2023 - 08:09 قراءة: 0 د, 21 ث
      
ساهم لاعب الوسط الدولي التونسي الياس السخيري في الفوز العريض الذي حققه فريقه كولن على ضيفه هيرتا برلين 5-2 اليوم الجمعة لحساب الجولة الثانية والثلاثين لبطولة المانيا لكرة القدم.
وسجل الياس السخيري الهدف الثالث لكولن في الدقيقة 43 ليفك التعادل حينها 2-2 ويضع فريقه على طريق انتصار كبير انتهى بخماسية.
وارتقى كولن الى المركز العاشر برصيد 41 نقطة بينما تجمد رصيد هيرتا برلين عند 25 نقطة في المركز الاخير.


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