وزير السياحة يؤكد في لقاءات مع منظمات سياحية بفرنسا أهمية استعادة تونس للسوق الفرنسية كوجهة أولى

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، خلال لقاءات عن بعد، عقدها مع رؤساء منظمات سياحية مهنية من فرنسا، الجمعة، أهمية استعادة تونس لمكانتها في سوق السياحة الفرنسية كوجهة أولى.



كما تم خلال هذه اللقاءات متابعة سير النشاط السياحي بالسوق الفرنسية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للوجهة التونسية عبر مختلف المطارات والموانئ في البلاد.



وأبرزت وزارة السياحة، في بلاغ لها، أن هذه اللقاءات مكنت كذلك من تجديد استعداد مختلف المؤسسات السياحية لاستقبال السيّاح الأجانب من مختلف دول العالم



وأجرى الوزير، أيضا، محادثة هاتفية مع رئيس نقابة وكلات الأسفار الفرنسية (SETO) ورئيس شبكة وكالات الأسفار الفرنسية "سالاكت تور" وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي يجريها حاليا مع الفاعلين العالميين في القطاع السياحي وتدعيما للوجهة التونسية في فرنسا.





