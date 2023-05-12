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يوسف المساكني يتوج مع فريقه العربي بكاس امير قطر بعد الفوز في النهائي على السد بثلاثية نظيفة

Publié le Vendredi 12 Mai 2023 - 19:17 قراءة: 0 د, 24 ث
      
توج لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني مع فريقه العربي بكاس امير قطر لكرة القدم بعد الفوز على السد بثلاثة اهداف نظيفة في الدور النهائي الذي اقيم اليوم الجمعة على ملعب احمد بن علي المونديالي بالدوحة.
وسجل اهداف العربي المهاجم السوري عمر السومة (62 و90 زائد 8) وحامد اسماعيل (90).
ولعب يوسف المساكني اساسيا في تشكيلة العربي قبل ان يغادر الميدان مع نهاية الشوط الاول اثر تعرضه لاصابة.
وهو اللقب التاسع لفريق العربي في هذه المسابقة والاول منذ 1993.

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