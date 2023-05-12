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الرابطة الوطنية تؤجل النظر في الملف التاديبي الخاص بمباراة الدربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي

Publié le Vendredi 12 Mai 2023 - 18:05 قراءة: 0 د, 57 ث
      
قرر مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم الجمعة تاجيل النظر في الملف التاديبي لمقابلة النادي الافريقي والترجي الرياضي التي دارت يوم الاحد 7 ماي الجاري لحساب الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى والاحداث التي شهدها اللقاء وذلك باعتبار ان الترجي الرياضي يخوض اليوم لقاء نصف نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا امام الاهلي المصري بداية من الساعة الثامنة مساء.

وافادت الرابطة ان هذا القرار // ياتي لتغليب المصلحة الوطنية //.

ومن جهة اخرى، قررت الرابطة تسليط جملة من العقوبات المالية وقدرها 5 الاف دينار ضد كل من اتحاد بن قردان والنجم الساحلي والاتحاد المنستيري الى جانب توبيخ وذلك من اجل العود في اشعال ورمي الشماريخ على ارضية الميدان من قبل جماهيرهم خلال مبارياتهم على التوالي امام النادي الصفاقسي واتحاد بن قردان والاولمبي الباجي لحساب نفس الجولة.

وتقرر احالة الملف التاديبي لرئيس الاتحاد احمد البلي على اللجنة الوطنية للتاديب بالجامعة التونسية لكرة القدم بسبب ما اتاه خلال مباراة فريقه امام الاولمبي الباجي يوم 8 ماي.
وتمت كذلك تسليط عقوبة بمباراتين ضد حارس مستقبل سليمان خالد المغزاوي وخطية مالية قدرها 5000 دينار من اجل دخوله ارضية الميدان في عديد المناسبات دون اذن من الحكم خلال لقاء النجم المتلوي.

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