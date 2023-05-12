قطع التيار الكهربائي الأحد المقبل بمناطق من ولايتي سوسة والمنستير

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن اقرار قطع التيار الكهربائي، يوم الأحد 14 ماي 2023، في بعض المناطق من ولايتي سوسة والمنستير، من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الزوال.



وأكدت شركة الكهرباء والغاز، في بلاغ لها، الجمعة، أن قطع التيار الكهربائي يأتي في اطار البرنامج الدوري لصيانة شبكات التوزيع وتشمل المناطق التالية:



* سوسة : مدينة سوسة (بئر الشباك - طريق الزاوية - العوينات - الحي الشعبي والمنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد) - الزاوية (طريق المنزل - الحريق) - القصيبة (حي السنيت).



* المنستير: حي الوفاق - حي المنار - حي النزهة - حي الملعب البلدي - حي التعمير وطريق بني حسان.



وأشارت الى أن عملية إرجاع التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.



