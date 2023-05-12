نابل: انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الجهوي لمسرح الطفل بمركب الطفولة بحمام الغزاز

انطلقت صباح اليوم الجمعة بمركب الطفولة بحمام الغزاز من ولاية نابل، فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الجهوي لمسرح الطفل بعرض فرجوي امام الفضاء الخارجي لمركب الطفولة وجولة بالقطار السياحي لاستعراض المؤسسات المشاركة في هذه الدورة التأسيسية التي تتواصل على امتداد ثلاثة أيام تحت شعار "يد بيد نبني أحلى غد".



ويهدف هذا المهرجان الذي تشرف على تنظيمه المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بنابل إلى التأسيس لتقاليد مسرح الطفل نظرا لأهميته في تربية الناشئة على قيم تعليمية وأخلاقية ونفسية وباعتبار دوره الجوهري في تنمية شخصية الطفل.



وأكد متفقد أول شباب وطفولة دائرة نابل 1 فيصل العقيلي، في تصريح لـ"وات" أهمية هذه التظاهرات التي تعد متنفسا ثقافيا لأطفال الجهة لمشاهدة منتوجات مسرحية مختلفة وعروض ثقافية وفرجوية متنوعة، مشيرا الى ان هذه الدورة تتزامن مع شهر التراث وهي تضم عروضا فلكلورية وأنشطة مسرحية حول التوزان الأسري ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى ورشات تنشيط تربوي واجتماعي.

ومن جهتها، أفادت مديرة المهرجان أم الخير التراس ان برنامج هذه الدورة يتضمن معرضا لمنتوجات الأطفال الذين ينشطون بمؤسسات الطفولة بالجهة والذين تتراوح أعمارهم من 3 الى 14 سنة وعروضا مسرحية، بالإضافة الى تنظيم ورشات تكوينية في تقنيات كتابة النص المسرحي وعرض دمى العرائس وصنع الأقنعة.

وسيتم في اختتام هذا المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية يوم الاحد القادم تنظيم حفل لتتويج الفائزين من بين العروض المسرحية المشاركة في هذه التظاهرة.



