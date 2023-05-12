جلسة عمل بوزارة الدّاخلية لتقديم النتائج الأولية الخاصّة بالاستراتيجية الوطنية للحدّ من ظاهرة العنف المجتمعي

تمّ خلال جلسة عمل، للّجنة القارة لشؤون الأمن والدفاع المدني التابعة لمجلس الأمن القومي، المنعقدة اليوم الجمعة بوزارة الدّاخلية، تقديم نتائج الأعمال الأولية المتعلقة بصياغة الاستراتيجية الوطنية للحدّ من ظاهرة العنف المجتمعي 2023-2028 ، ووضع مخططات عملية لها والعمل على تجسيدها من طرف كلّ الوزارات والهياكل المتداخلة.



كما تم خلال جلسة العمل، التي أشرف عليها وزير الداخلية كمال الفقي، عرض نتائج الأعمال التحضيرية المتعلّقة بإعداد دراسة حول محور مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وتطور الطرق المتوخاة من طرف شبكات تجارة المخدرات من الناحية النوعية والكيفية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.



وقد حضر هذه الجلسة أعضاء اللجنة وممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل ذات الصلة.



يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أشرف أول أمس الأربعاء بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي، إثر العملية الإجرامية التي وصفها ب "الجبانة"، والتي جدّت الثلاثاء الفارط بمحيط معبد الغريبة بجزيرة جربة من ولاية مدنين، أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص، وهم ثلاثة أمنيين ومدنيان إثنان (تونسي وفرنسي)، بالإضافة إلى منفذ العملية، وهو عون حرس وطني. كما أصيب خمسة أعوان أمن وأربعة أشخاص آخرين جميعهم بصدد تلقي العلاج.



