توزر: مركز إيواء النساء والفتيات ضحايا العنف ينظم دورة توعوية بعنوان "العنف الموجه ضد المرأة مفهومه وانعكاساته على صحة المرأة النفسية والجسدية"

يواصل مركز إيواء النساء والفتيات ضحايا العنف، بولاية توزر، أنشطته التثقيفية والتوعوية عبر خلية الانصات المحدثة صلبه والتي توفر بصفقة خاصة الإحاطة النفسية لهن، وقد نظمت الخلية في هذا الإطار، امس الخميس، دورة تثقيفية توعوية بعنوان "العنف الموجه ضد المرأة مفهومه وانعكاساته على صحة المرأة النفسية والجسدية" لفائدة 40 من النساء اللاتي يقع التعهد بهن.



وتتنزل هذه الدورة في سياق أنشطة مركز الايواء، الذي انطلق منذ أكتوبر 2022، وأنشطة خلية الانصات المحدثة في نوفمبر من نفس السنة، والتي تهدف أساسا الى تقديم التوعية والتحسيس، حيث تمكن الدورات التكوينية ايضا من التعريف بمطلب الحماية الذي جاء به القانون 58 لمناهضة العنف المسلط على النساء، باعتباره يعمل على الحماية القانونية والجسدية، وفق الأستاذة المحامية لدى خلية الانصات سنية الموسي .



وبينت الموسي ان الخلية استقبلت منذ احداثها، 59 امرأة وفتاة من ضحايا العنف وتم التعهد بهن من طرف الاخصائية النفسانية، علاوة على الارشاد القانوني وحصص الانصات والخدمات الاجتماعية المتمثلة في إعادة ادماجها في المجتمع والوساطة داخل الاسرة، وبينت انه يقع ايضا تقديم العلاج المجاني والمنح الظرفية والمنح للأطفال المتمدرسين وتوجيه الأطفال للانتفاع بخدمات الوسط الطبيعي.



وذكرت من ناحيتها الاخصائية النفسانية ليليا مباركي أن التجربة بمركز الايواء وأنشطة خلية الانصات أثبتت أهمية الإحاطة النفسية للمرأة في جهة الجريد، وما يتميز من خصوصية بصفته مجتمعا ذكوريا، وفق وصفها، وجهل نسبة كبيرة من النساء لحقوقهن القانونية فيما يتعلق بالعنف، وبينت ضرورة الالتجاء للاخصائي النفساني في مثل هذه الحالات لما له من دور مهم يتم أخذه بعين الاعتبار.



