الكاف : افتتاح فعاليات الدورة 33 لمهرجان "ميو" وتجديد الاحتفاء بالتراث المادي واللامادي

افتتحت اليوم الجمعة، بمدينة الكاف، فعاليات الدورة 33 لمهرجان "ميو"، أو ما يعرف بعيد البرزقان، الذي دأبت على تنظيمه سنويا جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف، ليتواصل إلى غاية يوم الأحد 14ماي 2023.



ويتضمن البرنامج ملتقى علميا حول مشروع الحديقة الجيولوحية العالمية بالكاف وإشكاليات المياه والتغيرات المناخية، إلى جانب فقرات تنشيطية وموسيقية ومسابقة في إعداد الاكلات التقليدية ومنها بالخصوص أكلة البرزقان التي تمثل رمزا للمهرجان، فضلا عن تنظيم معرض للصناعات التقليدية وذلك في إطار حرص الجمعية على دعم المنتوج الحرفي بالجهة وتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية بها وفق ما أفاد به رئيس الجمعية عمار ثليحان في تصريح لمراسل "وات" بالجهة.

ويمثل المهرجان ، وفق نفس المصدر، مناسبة متجددة لإحياء التراث المادي واللامادي للمدينة وتوظيفه لتنشيط الحياة الثقافية بها ، وذلك رغم ما تعيشه الجهة، هذه السنة، من حالة جفاف غير مسبوقة أثرت سلبا على موسم الزراعات الكبرى، سيما وأن المهرجان يرمز إلى نهاية فصل الربيع ودخول فصل الصيف وقرب انطلاق موسم الحصاد.

وسيكون اليوم الختامي مناسبة لتكريم المتميزين في إعداد أكلة البرزقان وتمكين ضيوف المدينة من تذوقها. والبرزقان هو عبارة عن طبق من الكسكس يتم إعداده بطريقة تقليدية في شكل طبقات من الكسكس مغطاة بالفواكه الجافة والدقلة وتسقى بالحليب والزبدة والسكر وتوضع فوقه قطع لحم الخروف.



