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كأس الملك سلمان للأندية 2023 -الشباب السعودي يتأهل إلى نهائيات البطولة

Publié le Vendredi 12 Mai 2023 - 10:49 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تأهل فريق الشباب السعودي إلى دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 لكرة القدم، بعد فوزه على تشرين السوري بنتيجة 3-1، في إياب الدور الثاني، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب.

وسجل أهداف فريق الشباب أمام تشرين كل من أحمد جابر (هدفين) وكارلوس جونيور، بينما جاء هدف تشرين عن طريق أحمد حاتم.

وانضم فريق الشباب إلى المجموعة الثالثة مع فريقي الزمالك المصري والنصر السعودي، في انتظار المتأهل من مواجهة الاتحاد المنستيري و المحرق البحريني.


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