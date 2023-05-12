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كرة السلة - النهائي الممتاز- الاتحاد المنستيري و النادي الافريقي غدا بالمنستير بداية من الساعة السابعة والنصف مساء

Publié le Vendredi 12 Mai 2023 - 12:17 قراءة: 0 د, 11 ث
      
افادت الجامعة التونسية لكرة السلة ان المباراة الاولى للدور النهائي الممتاز للبطولة الوطنية المحترفة في كرة السلة التي ستجمع الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي ستجري غدا بداية من الساعة السابعة والنصف مساء بقاعة محمد مزالي بالمنستير.


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